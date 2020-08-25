7 kazaya 12 kurban

Yurtta dün meydana gelen kazalarda toplam 12 kişi hayatını kaybetti. Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkiinde, yasak olan yerden U dönüşü yapan Ali Dalçık, Osman Murat Özbaş'ın kullandığı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan Dalçık'ın otomobili, takla atarak karşı yoldan gelen Sebahattin Cankurt'un kullandığı otomobilin üzerine düştü. Sürücü Ali Dalçık (42), eşi Aysel Öztürk Dalçık ile kardeşi Emine Abinik (44) ve diğer otomobilde bulunan İbrahim Cankurt (30) öldü. 5 kişi de yaralandı. Antalya Başsavcısının yeğeni olan İbrahim Cankurt'un, dün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Kentteki diğer kazada ise Meltem Duygulu'nun kullandığı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir yolunun Orhangazi Karsak Gişeleri yakınında kontrolden çıkınca bariyerlere saplandı. Sürücünün sıkışarak öldüğü kazada kardeşi Damla Duygulu da ağır yaralandı. Muğla'da, 3 kişinin bulunduğu otomobil eski Dalaman Kavşağı'nda lastiği patlayınca kontrolden çıkarak takla attı. Sezer Özdamar, Murat Özdamar ve Tolunay Sümbül öldü. Sivas'ta, şarampole devrilen otomobilde Burak Dülek (15), Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ise şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hakim Çıtanak (40), Kahramanmaraş'ta ters yönden gelen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Samet Kozdibi (23), Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü Sevcan Deniz öldü.