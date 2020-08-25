Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı!

'da balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı!

’da bir kişi, kız kardeşinin iş yerinin balkonunda oturan kadını 3 yerinden bıçakla yaraladı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak üzerindeki bir güzellik salonunun balkonunda meydana geldi. İddiaya göre iş yerinin önüne otomobiliyle gelen S.T, balkonda masada oturan Ş.N’yi boyun ve karın bölgesinden 3 bıçak darbesiyle yaraladı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 15:53 Son Güncelleme: 25.8.2020 16:11 ABONE OL
Antalya'da balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı!

Olayı engellemeye çalışan kız kardeş Ş.N, ile bir o anda orada bulunan kıza da bıçak sallayan saldırgan olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan abla Ş.N'yi bir vatandaş otomobiliyle yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı!

Olaya tanık olan çalışan ve müşteri genç kız büyük korku yaşadı. Ablasını kanlar içinde hastaneye ulaştıran Ş.N, üzerindeki kanlı kıyafetiyle iş yerine geldi. Kıyafetlerini değiştiren kardeş yeniden hastaneye döndü. Balkonda ise yaralanan abla Ş.N'nin gözlüğü ve terliği kaldı.

Antalya'da balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı!

Polis görgü tanıklarının ifadesi ile belirlediği şüpheli S.T'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan kadının ameliyata alındığı öğrenildi.

Antalya'da balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı!

"KİRACIMIN KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLAMIŞ"

Çığlık sesleri üzerine iş yerine gelen Mustafa Kozak, "Çığlık sesini kızım sandım. Kızımda o esnada olay yerindeydi. Hemen koştum geldim, benim kiracının kız kardeşi bıçaklamış.

Antalya'da balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı!

Bıçaklama anında kızım yanındaymış hatta benim kızım,' dur abi ne yapıyorsun demiş'. Kızım balkondan atlayıp kaçmış, kiracım olan kardeşi ona müdahale ederken ona da saldırıda bulunmuş. Kadın kendisini dükkana kapatıyor kurtuluyor. Sonra giderken de şahıs,'bu daha bitmedi' deyip arabayla uzaklaşmış."dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA