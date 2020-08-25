Antalya'da balkonda oturan kadın hayatının şokunu yaşadı!

Bıçaklama anında kızım yanındaymış hatta benim kızım,' dur abi ne yapıyorsun demiş'. Kızım balkondan atlayıp kaçmış, kiracım olan kardeşi ona müdahale ederken ona da saldırıda bulunmuş. Kadın kendisini dükkana kapatıyor kurtuluyor. Sonra giderken de şahıs,'bu daha bitmedi' deyip arabayla uzaklaşmış."dedi.