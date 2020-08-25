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'da 3’üncü kattan atladı, ağır yaralandı

’da yakınları ile tartışan Mısırlı genç, 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 12:53 ABONE OL
Avcılar'da 3’üncü kattan atladı, ağır yaralandı

Olay, saat 09.45 sıralarında Merkez Mahallesi Şehit Cem Yurtbekler Sokak'taki bir binada meydana geldi. Çevredekilerin ifadesine göre, Mısır vatandaşı Moustafa Adel Abdallah Soulima Shalash, yakınları ile tartıştı. Bir süre sonra bu kişi, 3'üncü kattaki evlerinin açık penceresinden atladı.

Haber verilmesi üzerine gelen 112 ve polis ekipleri ağır yaralı kişiyi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis intihar girişimi olasılığı üzerinde de duruyor.

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Avcılar'da 3’üncü kattan atladı, ağır yaralandı
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