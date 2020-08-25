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'da 6 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Otomobilin çarpma anı kameraya yansıdı

'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezdi. Çocuğu yaralayan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Otomobilin çocuğa çarptığı anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 08:29 ABONE OL
Bağcılar'da 6 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Otomobilin çarpma anı kameraya yansıdı

Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Yüzyıl Mahallesi 2181 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu 6 yaşında Ş.A. arkadaşıyla birlikte sokakta oyun oynamaya çıktı.

Bağcılar'da 6 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Otomobilin çarpma anı kameraya yansıdı

İddiaya göre, henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü otomobiliyle sokağa hızla girerek 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen çocuk otomobilin altında kaldı.

Bağcılar'da 6 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Otomobilin çarpma anı kameraya yansıdı

6 yaşındaki çocuğun babası Mahir A. "Çocuklar dışarıda onuyordu. O sırada araba geldi. Çocuğu ezip kaçtı durmadan gitti. Üzerinden geçti. durumu iyi Elhamdülillah. Şuanda bir şeyi yok ama her gün hastaneye gidiyoruz. Henüz şikayet etmedim bekledim." diye konuştu.

Bağcılar'da 6 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Otomobilin çarpma anı kameraya yansıdı

Çocuğa çarpan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bağcılar'da 6 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Otomobilin çarpma anı kameraya yansıdı
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