Bağcılar'da 6 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Otomobilin çarpma anı kameraya yansıdı

6 yaşındaki çocuğun babası Mahir A. "Çocuklar dışarıda onuyordu. O sırada araba geldi. Çocuğu ezip kaçtı durmadan gitti. Üzerinden geçti. durumu iyi Elhamdülillah. Şuanda bir şeyi yok ama her gün hastaneye gidiyoruz. Henüz şikayet etmedim bekledim." diye konuştu.