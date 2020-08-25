Bakan Koca: Ağır hasta sayısı artıyor

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, toplam can kaybı 6 bin 139 oldu. 743 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.4, ağır hasta sayısı 796 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak" paylaşımını yaptı.