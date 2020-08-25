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Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! 'ya bakanlıktan müdahale!

Bebeğini kucağına alarak paylaştığı müstehcen görüntüler sebebiyle tepki çeken isimli kadın hakkında işlem başlatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olaya müdahale etti. Bakanlık kadın hakkında işlem başlatıldığı ve küçük çocuğun sorumsuz kadından alınacağını açıkladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 25.8.2020 12:10 Son Güncelleme: 25.8.2020 12:13 ABONE OL
Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı'ya bakanlıktan müdahale!

Sosyal medyada isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarının tutuklanması için İçişleri Bakanlığını etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu. 'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı'ya bakanlıktan müdahale!

Açıklamada şöyle denildi:

Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden şahıs hakkında aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması gereği duyulmuştur:

Söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası ivedi olarak Bakanlığımız tarafından gerekli takip başlatılmıştır.

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'na ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderilmiştir.

Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı'ya bakanlıktan müdahale!

Görüntülerde yer alan mağdur çocuğumuz için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olup, çocuğumuzun bu sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemler yapılacaktır.

Çocuğunu ihmal ve istismara sürükleyen şahıs hakkında kimlik tespitinin yapılması sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı'ya bakanlıktan müdahale!

Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı'ya bakanlıktan müdahale!
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