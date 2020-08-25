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Haberler Yaşam Haberleri Haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var? BİM kataloğu aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları!

Haftanın 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var? BİM kataloğu aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları!

Yeni haftanın merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alan indirimli ürünler vatandaşları bekliyor. Bu hafta BİM 25-28 Ağustos aktüel kataloğunda giyim ürünleri ağırlıkta olacak. İç giyim, çorap, patik gibi iç ve dış giyimlere ağırlık veren market zinciri aynı zamanda elektrik ve elektronik aletlerde de dev indirim yapıyor. Dijitsu Uydu Alıcılı Televizyon 849,00 TL'den satışa çıkıyor. Haberimizin içerisinden ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 07:20 Son Güncelleme: 25.8.2020 07:21 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar için cazip indirim fırsatları yer alıyor. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alarak vatandaşları bekliyor olacak. Peki; ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM 25-28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Haberimizin içerisinden kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Metal Modern Zebra Sandalye

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Aksesuar ve Takı Dolabı

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Ütü Masası

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Saç Kurutma Makinesi

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Otomatik Sıvı El Sabunluğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Dikiş Aksesuarları

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Çapraz Erkek Terlik

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Playmat Yer Karosu

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Haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var? BİM kataloğu aktüel ürünler listesi ile indirim fırsatları!
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