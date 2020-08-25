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Bir milyon leylek göç için havalandı

DHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 ABONE OL
Bir milyon leylek göç için havalandı
İstanbul semalarında, bugünlerde on binlerce leyleğin Avrupa'dan Afrika'ya göç yolculuğu gerçekleşiyor. 15 yıldır leylek göçünde sayımlar yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve bölgede 'leylek baba' olarak bilinen Fikret Can (75) ile gönüllü gözlemciler, leyleklerin sonbahar göçünü hem görüntülüyor hem de sayım yapıyor. Can, 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika'ya dönüşe geçen leyleklerin sonbahar göçü dönemindeki sayılarının ise 900 bin- 1 milyonu bulduğunu açıkladı.
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Bir milyon leylek göç için havalandı
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