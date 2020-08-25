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‘Caretta Efe’ yola arkadaşlarıyla çıktı

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ
Giriş Tarihi: 25.8.2020 ABONE OL
‘Caretta Efe’ yola arkadaşlarıyla çıktı
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan ve "Efe" "Mava", "Uğurlu", ile "Tonyukuk" isimleri verilen deniz kaplumbağaları ile yuvadan yeni çıkan 25 yavru kaplumbağa Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilen Dalyan'daki İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Denizle buluşan 4 Caretta Caretta'ya, bilimsel veriler elde etmek amacıyla uydu takip cihazı takıldı. Türkiye'de gün batımının en iyi görüldüğü yerlerden birisi olan İztuzu'nda düzenlenen töreni çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.
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‘Caretta Efe’ yola arkadaşlarıyla çıktı
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