Çifte cinayet zanlısının tehdit görüntüleri ortaya çıktı

Sizi Arnavutköy'den süreceğim. Keleşle girer hepinizi çocuğunuzu ortada bırakırım. Ben daha ölmedim. Beni galeyana getirip cezaevinde yatıracağınızı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Benim yatacağım tek yer, Arnavutköy'de bir metre toprağın altıdır bunu iyi bilin. Ben o bir metre toprağın altına girdiğimde var ya ardımda bir tabur leş bırakacağım" dedi.