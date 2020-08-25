Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 24 Ağustos 2020 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto'nun bu akşam gerçekleştirilecek olan dev çekilişi için geri sayım sona erdi. 55 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi çevrimiçi olarak kuponlarını oluşturdu. İkramiyenin rekor bedelinde olması nedeniyle ilgi ise bir hayli fazla oluyor. Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu da bugünün en çok araştırılan konularının başında yer aldı. 24 Ağustos 2020 MPİ Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru aşağıda yer alıyor. İşte Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar listesi ve bilet sorgulama ekranı!
Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi olan şanslı kişi belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda tüm rakamları doğru tutturan kimse çıkmadı ve ödül 55 Milyon TL'ye kadar yükseldi.
İşte 24 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar;
Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 9. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Rekor bedelindeki 55 Milyon TL'nin sahibini arayacağı çekiliş 21:30'da https://www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaraları ise bu başlık altından öğrenebilirsiniz.
11, 27, 45, 38, 58,88
Joker numara: 33
22 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun 8. çekilişinde kazandıran numaralar şöyle; 1 - 70 - 55 - 8 - 18 - 51 - 36 (Joker)
19 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki yedinci çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Kazandıran numaralar: 34 ,47 ,32 ,89 ,33, 82, 86
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI
ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.