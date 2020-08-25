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böreği tarifi: nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tv8 ekranlarının yemek yarışması Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Son dönemlerde revaçta olan böreği () tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan Çin mutfağı menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Uzakdoğu mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? !

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Çin böreği tarifi: Masterchef Çin böreği Spring Roll nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

yapılması istendi. Uzakdoğu lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam böreği ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli pilav tarifleri arayanlar için Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte ve malzemeleri

ÇİN BÖREĞİ NASIL YAPILIR? ÇİN BÖREĞİ TARİFİ

Uzak doğu lezzetleri arasında yer alan Çin böreği tarifi ve yapılışı şu şekilde,

Çin böreği tarifi: Masterchef Çin böreği Spring Roll nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

ÇİN BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Böreği yapılışı için; tavuk bonfile yıkanıp, tuz eklenip haşlanarak küçük parçalara ayrılır. Pırasalar ince ince kıyılır ve yıkanır.

Pırasa sıvı yağ ile kavrulur, salça ilave edilerek bir süre daha kavrulur. Küçük parçalara ayrılan tavuklar ilave edilir. Bu aşamada baharatlar isteğe ve miktara göre ilave edilir.

Yufkanın arasına 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ sürülür ve yufka ikiye katlanır. (Bu işlem her yufka için ayrı ayrı uygulanır.)

İkiye katlanan yufka 6'ya bölünür. Geniş kısmına iç harçtan koyularak sarılır. Bu şekilde toplamda 30 adet börek elde edilir.

Yumurta çırpılarak böreği bulamak için hazırlanır. Her bir börek önce yumurtaya, ardından galeta ununa batırılarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir. 200 derece alt üst ayar fırında pişirilir. Afiyet olsun.

Çin böreği tarifi: Masterchef Çin böreği Spring Roll nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

ÇİN BÖREĞİ MALZEMELER

6 adet yufka

1 adet tavuk bonfile

1 bağ pırasa

1,5 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1/2 su bardağı galeta unu

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