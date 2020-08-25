‘Dövme gibi bir lüksüm yoktu ama...’

İstanbulSarıyer'de yol verme tartışmasında kendisini darp etmeye çalışan erkek sürücüyü tekme tokat döven eski tekvandocu Fatma Zaralı'nın o anları internette büyük ilgi gördü. O anları anlatan iki çocuk annesi Zaralı, dövme lüksünün olmadığını ancak suratına tokat yiyince kadın olarak kendisini savunmak zorunda kaldığını söyledi. Zaralı, olayı şu sözlerle anlattı:"Ara yolda aracımla seyir halindeyken kendisine yol vermediğimi söyleyip bağırıp çağırıp üzerime doğru geldi. Bana tokat attı. Atılan tokata sinirlendim. Önce burnunu tutup sıktım sonra ben vurmaya başladım. İnsanın burnunu sıktığınız zaman hareketini kısıtlıyorsunuz. Bana küfür ve hakaret etti. Sessiz kalsam orada bana bir kaç tane daha vuracaktı. Bir kadın olarak dövmek gibi bir lüksüm yoktur. İri bir adamdı. Kadın olarak kendimi savunmak zorundaydım. 'Uzatma yürü git' dedim ama sinirden dinlemedi. Bir de kafa atmaya çalıştı. Eski amatör bir tekvandocuydum. Sadece kendimi savundum."