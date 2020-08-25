Esenler'de mağaza çalışanına taciz girişiminin görüntüleri ortaya çıktı!

Ne olduğunu anlamayan genç kadın, kendini geri çekti. Ödemeyi yapan El G., bir süre daha mağaza çalışanıyla sohbet etmek istedikten sonra Esra K.'ya fiziki tacizde bulundu. El G., sonra tekrar geleceğini söyleyerek mağazadan ayrıldı. Şok olan mağaza çalışanı iş yeri sahibini arayarak durumu anlattı. Dükkana gelen iş yeri sahibi Hasan Uygun tacizciyi yakalayarak polise teslim etti.

"KORKTUM NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

O anları anlatan mağaza çalışanı Esra K., " İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Normal müşteri gibi geldi. Ben de ilgileniyordum. Daha sonra işin ciddiyeti farklı bir boyuta geldi. Dokundu. Saçma sapan konuşmaya başladı. Ne dediğini de tam bilmiyordum. Korktum ne yapacağımı bilemedim. Bağırdım sonra uzaklaştı. Daha sonra abime söyledim. Yönümü değiştirdim ona çarpmamak istedim. Kasaya geldim malzemeleri poşete koyarken üstüme üstüme geldi. Bana sakin ol sen çok güzelsin ben tekrara geleceğim dedi. Yabancı birsiydi" dedi.