Evi yanan aileye Kızılay’dan yardım eli…

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Sinan Koca ve Kızılay ekibiyle birlikte Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesi'nde meydana gelen yangında evi tamamen yanan 64 yaşındaki Süleyman Bedir'i ve ailesini ziyaret etti. Kızılay ekibi, evleri tamamen yandığı için konteyner ve naylon çadırda yaşayan Bedir ailesine battaniye, mutfak malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulundu.



Yanan evde 60 yaşındaki Eşi Cemile ile birlikte yaşadıklarını anlatan Süleyman Bedir, elektrik kontağından çıkan yangında 1 saat içinde evlerinin yandığını anlatarak, "Kızılay ekiplerine teşekkür ediyorum. Kış mevsimi gelmeden yanan evinin yerine yapacağımız ev için destek verilmesini istiyorum. 5 torunum var. Onlarda zaman zaman burada kalıyorlardı.

Yangının ardından bizleri yalnız bırakmayan herkese. Özellikle; Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek ile sürekli bizden bilgi alarak yetkilileri harekete geçiren AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'a teşekkür ediyorum"

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz ise yangında evleri tamamen yanan aileye battaniye, mutfak malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirterek, "Süleyman Amca'mızın talebi doğrultusunda aileye maddi yardım yapılması için Türk Kızılay Genel Merkezimizle görüşeceğiz. Aile fertlerinin kıyafetleri de yangında yanmış.

Süleyman Amca'mızın ailesine kıyafet yardımında da bulunacağız. Ayrıca Menteşe Kaymakamlığımız ile birlikte bir çalışma yapacağız. Cemile teyzemizin isteği doğrultusunda yakında okula başlayacak olan torunlarında kırtasiye desteği vereceğiz" diye konuştu.