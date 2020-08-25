Fatih Portakal’ın istifasının ardından Selçuk Tepeli mi gelecek? Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fatih Portakal'ın dün FOX ana haber sunuculuğundan istifası sonrası, gözler yeni gelecek isme çevrildi. Bu isimlerin başında ise Selçuk Tepeli yer alıyor. 46 yaşında olan Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Selçuk Tepeli'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İşte Selçuk Tepeli hayatı

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapan Selçuk Tepeli, son olarak HaberTürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.