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’ın istifasının ardından mi gelecek? , kaç yaşında ve nereli?

FOX TV’nin sunusu ’ın ayrılma kararı almasının ardından, sosyal medyada ’nin yerine geleceği konuşuluyor. Bu ismi yeni duyanlar ise, Selçuk Tepeli ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, ? Selçuk Tepeli kaç yaşında? Fatih Portakal’ın yerine mi gelecek? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 25.8.2020 09:36 ABONE OL
Fatih Portakal’ın istifasının ardından Selçuk Tepeli mi gelecek? Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

'ın dün FOX ana haber sunuculuğundan istifası sonrası, gözler yeni gelecek isme çevrildi. Bu isimlerin başında ise yer alıyor. 46 yaşında olan Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Selçuk Tepeli'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İşte Selçuk Tepeli hayatı

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapan Selçuk Tepeli, son olarak HaberTürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.

Fatih Portakal’ın istifasının ardından Selçuk Tepeli mi gelecek? Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğan , Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü.

Fatih Portakal’ın istifasının ardından Selçuk Tepeli mi gelecek? Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan , Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.

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Fatih Portakal’ın istifasının ardından Selçuk Tepeli mi gelecek? Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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