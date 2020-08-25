Fatih Portakal'ın FOX Tv'den ayrılması ile birlikte yerine kimin geleceği sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Bu noktada, pek çok kişi gelecek ismin Selçuk Tepeli olmasını bekliyor. Selçuk Tepeli ismini ilk kez duyanlar ise araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli mi gelecek? Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapan Selçuk Tepeli, son olarak HaberTürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.
1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü.
Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.