Fatih Portakal'ın FOX Tv'den ayrılması ile birlikte yerine kimin geleceği sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Bu noktada, pek çok kişi gelecek ismin Selçuk Tepeli olmasını bekliyor. Selçuk Tepeli ismini ilk kez duyanlar ise araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli mi gelecek? Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

FATİH PORTAKAL'IN YERİNE SELÇUK TEPELİ Mİ GELECEK? SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapan Selçuk Tepeli, son olarak HaberTürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.