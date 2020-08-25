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’ın yerine mi gelecek? , kaç yaşında ve nereli?

’ın dün FOX TV’den ayrılma kararı alması ile birlikte, sosyal medyada yerine gelecek isim tartışma konusu oldu. Bu noktada, pek çok kaynak ’nin geleceğini paylaştı. Bu ismi yeni duyanlar ise, Selçuk Tepeli ile ilgili detayları merak ediyor. FOX Tv Ana Haber Bültenini sunması beklenen ? Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 25.8.2020 14:25 ABONE OL
Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli mi gelecek? Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

'ın FOX Tv'den ayrılması ile birlikte yerine kimin geleceği sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Bu noktada, pek çok kişi gelecek ismin olmasını bekliyor. Selçuk Tepeli ismini ilk kez duyanlar ise araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli mi gelecek? , kaç yaşında ve nereli?

FATİH PORTAKAL'IN YERİNE SELÇUK TEPELİ Mİ GELECEK? SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapan Selçuk Tepeli, son olarak HaberTürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.

Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli mi gelecek? Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğan , Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü.

Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli mi gelecek? Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan , Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.

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Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli mi gelecek? Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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