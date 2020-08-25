Giresun'daki selle birlikte hayalleri de yıkıldı!

Giresun'da Dereli ilçesinde Kahraman Apartmanı'nda oturan Yiğit Tomak, duygularını yıkılan evlerinin yanındaki toprağın üzerine 'Hayaldi bitti' yazarak belli etti. Yiğit Tomak, duygularını şöyle dile getirdi; "Buranın sokaklarında büyüdüm, o yüzden böyle bir şey yazdım. Üzgünüm. Bu evimiz kalsaydı daha iyi olurdu. Bu evde çok anım geçti. Mutluyduk biz bu evde. Böyle olmasını istemezdik ama yapacak bir şey yok."

Giresun'daki sel felaketinde yaşadığı apartmanla beraber hayalleri de yıkılan Küçük Yiğit Tomak yaşadıklarını anlatı | Video

Anılarının geçtiği sokağın yerle bir olmasından dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getiren Yiğit Tomak, sel felaketinden ailesiyle birlikte sağlıklı bir şekilde kurtulmanın ise sevincini yaşadığını söyledi. 'Canımızı zor kurtardık' diyen Yiğit Tomak sözlerine şu şekilde devam etti; "Son anda çıktık, Allah'tan canımıza bir şey olmadı. Cana geleceğine mala gelsin."