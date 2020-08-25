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'de bir mahalle ve bir köy karantinaya alındı

'de, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve bir köy için karantina kararı verildi.

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 18:10 ABONE OL
Gümüşhane'de bir mahalle ve bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi Karaçukur - Camiyanı Mahallesi ile Köse ilçesi Kabaktepe köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı bulaşın önlenmesine yönelik tedbir alındığı kaydedildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahalle ve köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün akşam saatlerinden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

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Gümüşhane'de bir mahalle ve bir köy karantinaya alındı
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