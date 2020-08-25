Kalp krizi değil cinayet

KIRIKKALE'DE, kalp krizinden öldüğü düşünülen Onur Oğuz'un (22) yüksek dozda koluna uyuşturucu enjekte edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Olay, 16 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, Onur Oğuz amcasının oğlu Y.O. (29) ve arkadaşı L.P. (31) ile Ankara'dan geldikten sonra evde buluştu. Burada sağ koluna yüksek dozda uyuşturucu enjekte edilen Oğuz, yaşamını yitirdi. Ölen gencin cesedi battaniyeye sarılıp balkona bırakıldı. Karşı apartmanda oturan aileye, yakınları tarafından oğullarının kalp krizinden öldüğü söylendi. Olayla ilgili Y.O. ve L.P. gözaltına alındı. L.P. ifadesinde, Y.O.'nun uyuşturucuyu Oğuz'a enjekte ettiğini söyledi. Y.O. tutuklandı. Oğuz'un asıl ölüm sebebi ise otopsi sonucunda netleşecek./ SABAH