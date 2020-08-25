Kızarmış dondurma tarifi: Masterchef kızarmış dondurma nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Tv8 ekranlarının soluksuz izlenilen Masterchef 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlanan son bölümde hem soğuk hem sıcak olarak yapılan kızarmış dondurma tarifi ve malzemeleriyle merak edildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in önderliğinde en güzel tatlıyı yapan jüriden yüksek puanı alacak. Dışı sıcak içi soğuk servis edilen bir tatlı türü olan Masterchef Kızarmış dondurma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Kızarmış dondurma tarifi ve malzemeleri
Uzak doğu tatlıları arasında yer alan Kızarmış dondurma tarifi ve yapılışı şu şekilde,
Kızarmış dondurma, dışı sıcak içi soğuk servis edilen bir tatlı türüdür. Top haline getirilmiş dondurmanın un, mısır gevreği, ceviz gibi her tarife göre farklılaşan malzemelerle kaplanması ve çok kısa süre kızartılması ile elde edilir.
2-4 top vanilyalı dondurma
2 su bardağı mısır gevreği
1 çay bardağı tozşeker
1 tatlı kaşığı tarçın
2 adet yumurta
Kızartmak için: Sıvıyağ
Servis için: Çikolata sos,
kıyılmış antepfıstığı
MISIR gevreğini ezip, tozşeker ve tarçınla harmanlayın. Yumurta aklarını köpürene dek çırpın. Dondurma toplarını mısır gevrekli karışıma, ardından yumurta akına, son olarak yeniden mısır gevrekli karışıma bulayın. Derin dondurucuda sertleşene dek dinlendirin. Kızgın sıvıyağda kızartın. Üzerine çikolata sos gezdirin. Antepfıstığı serpip servis yapın.