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tarifi: Masterchef , gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef yeni bölümleriyle ekrana gelirken programda yapılan tatlılar güne damga vuruyor. Uzak doğu mutfağına özgü tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan Çin mutfağı menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Uzakdoğu mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 26.8.2020 00:23 ABONE OL
Kızarmış dondurma tarifi: Masterchef kızarmış dondurma nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Tv8 ekranlarının soluksuz izlenilen Masterchef 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlanan son bölümde hem soğuk hem sıcak olarak yapılan tarifi ve malzemeleriyle merak edildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in önderliğinde en güzel tatlıyı yapan jüriden yüksek puanı alacak. Dışı sıcak içi soğuk servis edilen bir tatlı türü olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte ve malzemeleri

KIZARMIŞ DONDURMA NASIL YAPILIR? KIZARMIŞ DONDURMA TARİFİ

Uzak doğu tatlıları arasında yer alan Kızarmış dondurma tarifi ve yapılışı şu şekilde,

Kızarmış dondurma tarifi: Masterchef kızarmış dondurma nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

KIZARMIŞ DONDURMA NEDİR?

, dışı sıcak içi soğuk servis edilen bir tatlı türüdür. Top haline getirilmiş dondurmanın un, mısır gevreği, ceviz gibi her tarife göre farklılaşan malzemelerle kaplanması ve çok kısa süre kızartılması ile elde edilir.

MALZEMELER

2-4 top vanilyalı dondurma

2 su bardağı mısır gevreği

1 çay bardağı tozşeker

1 tatlı kaşığı tarçın

2 adet yumurta

Kızartmak için: Sıvıyağ

Servis için: Çikolata sos,

kıyılmış antepfıstığı

Kızarmış dondurma tarifi: Masterchef kızarmış dondurma nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

KIZARMIŞ DONDURMA NASIL YAPILIR?

MISIR gevreğini ezip, tozşeker ve tarçınla harmanlayın. Yumurta aklarını köpürene dek çırpın. Dondurma toplarını mısır gevrekli karışıma, ardından yumurta akına, son olarak yeniden mısır gevrekli karışıma bulayın. Derin dondurucuda sertleşene dek dinlendirin. Kızgın sıvıyağda kızartın. Üzerine çikolata sos gezdirin. Antepfıstığı serpip servis yapın.

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