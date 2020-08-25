Kızarmış dondurma tarifi: Masterchef kızarmış dondurma nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Tv8 ekranlarının soluksuz izlenilen Masterchef 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlanan son bölümde hem soğuk hem sıcak olarak yapılan kızarmış dondurma tarifi ve malzemeleriyle merak edildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in önderliğinde en güzel tatlıyı yapan jüriden yüksek puanı alacak. Dışı sıcak içi soğuk servis edilen bir tatlı türü olan Masterchef Kızarmış dondurma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Kızarmış dondurma tarifi ve malzemeleri

KIZARMIŞ DONDURMA NASIL YAPILIR? KIZARMIŞ DONDURMA TARİFİ

Uzak doğu tatlıları arasında yer alan Kızarmış dondurma tarifi ve yapılışı şu şekilde,