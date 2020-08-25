Koyunlar yüzünden komşusunu öldürdü

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.Karaoğlanlar Mahallesi'nde domuzları kovalamak için arazisinin bulunduğu bölgeye giden Nedim Kaya (44), burada komşusu Ramazan Eklioğlu'na (44) ait koyunların kendi tarlasında olduğunu gördü. İki komşu arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eklioğlu, yanında bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle Kaya'ya ateş ederek öldürdü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, aynı mahalledeki bir ağılda Eklioğlu'nun cansız bedenini buldu. Eklioğlu'nun aynı tüfekle intihar ettiği tespit edildi.