Küçük uçak gövde üzerine iniş yaptı

Samsun Çarşamba Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımları açılmayan tek motorlu uçak gövde üzerine acil iniş yaptı. Pilot Mesut Göçer yönetiminde dün Konya'dan kalkış yapan TC-UTB kuyruk tescilli tescilli tek motorlu uçak saat 08.30 sıralarında inişe geçtiği sırada yaşanan arıza nedeniyle iniş takımları açılmadı. Göçer, iniş takımlarının açılmaması üzerine gövde üzerine iniş kararı aldı. Yakıtını azaltarak başarılı bir iniş yapan Göçer ve yanındaki yolcu inişin ardından uçaktan çıktı. Kaza ile ilgili olarak SABAH'a bilgi veren Göçer, "Yaklaşık 30 metre sürüklendik. Hasar yok. İkimiz de iyiyiz" dedi.