Malazgirt zaferi ne zaman, kaç yılında gerçekleşti? Malazgirt zaferi tarihi

Malazgirt Meydan Muharebesinin 946. yıl dönümü için hazırlıklar devam ediyor. Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir. Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebe kaç yılında oldu? Malazgirt zaferi ne zaman gerçekleşti? İşte detaylar

MALAZGİRT ZAFERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ? MALAZGİRT ZAFERİ KAÇ YILINDA GERÇEKLEŞTİ?

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir.