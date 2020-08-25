Mektuptan tasarlanmış cinayet çıktı

Benim kelebeğim, benim gülüm. Benim sevdiğim kadın. Şimdi bambaşka biri olmuş. Ben dayanamam ki. Dayanamıyorum da. Bunu annem babam çok iyi bilir ve Mefaret Teyze onu da çok aradım. Oda en sonunda açmamaya, beni geçiştirmeye başladı.

Canınız sağ olsun. Hepinizden özür dilerim.

Beni bu yola siz ittiniz. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Kelebeğimle, o adı gibi gül kokan, bulutlara kanat çırpacak. Burada olmadı ama orada beraber olacağız. Çünkü onu unutmaktansa unutmadan giderim ama tek başıma değil. Yanımda kelebeğim var. Daha ne isteyebilirim ki hayattan. Çünkü o benim hayallerim, geleceğim. Mutluluğum, çocukluğum. Biz beraber öğrendik. Bu kirli boş dünyada temiz olmayı. Onu çok seviyorum. Artık gitme vakti.

Unutmadan; Hiç bir alkol almadım. Veya bir madde, Kafam yerinde. Aklım başımda Ama beni delirttiniz. Evet. Ben deliyim. Hoşçakalın...."

