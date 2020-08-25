Metrobüsler tıklım tıklım

İstanbul'da haftanın ilk gününde toplu ulaşım araçlarında büyük kalabalık görüldü. Toplu ulaşımın yükünü en fazla çeken metrobüsler, dün sabah tıklım tıklım doldu. Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu, Cevizlibağ veya Söğütlüçeşme'ye hareket eden metrobüslerde adım atacak yer kalmadı. Yolcuların büyük bölümü dolu araçlara binemezken, binenler de kalabalık nedeniyle inmekte zorlandı. Maske kuralına çoğunlukla uyulduğu, kalabalık nedeniyle "Sosyal mesafe" kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Uzmanlar, kademelendirilmiş mesai tavsiyesinde bulundu.