TFF, MHK'nin yeni başkanının Serdar Tatlı olduğunu açıkladı. Eski hakem Serdar Tatlı, eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. İlk olarak 1996-97 yılında futbol maçlarını yönetmeye başlayan Serdar Tatlı'nın hayatı ise merak konusu oldu. Peki, MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oldu! Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında?

SERDAR TATLI KİMDİR?

Tatlı, 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi, aslen de Urfalıdır. Eski Türk futbol hakemi Tatlı, Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

Eski hakem Serdar Tatlı, 1966 yılında Urfa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1988'de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Adil ve tarafsız olarak yönettiği maçlarla kendini kabul ettirdi. Tatlı evli 1'i erkek 2 çocuk babasıdır.