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'ın yaptığı köprü içler acısı halde! Çöplüğe döndü

İstanbul'da tarafından yapımı gerçekleştirilen tarihi bir yapı adeta içler acısı halde bekliyor. Tarihteki İstanbul-Rumeli kervan yolu üzerinde, D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan Mimar Sinan'ın yaptığı Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü katı ve sıvı atıklarla çöplüğe, sineklerin üreme yerine döndü. Köprününün bugünkü durumuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Mevlüt Yılmaz, "Buradan geçerken çok pis kokuyor. Devamlı böyle. Yazın çok kötü durumda." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 10:41 Son Güncelleme: 25.8.2020 10:47 ABONE OL
Mimar Sinan'ın yaptığı köprü içler acısı halde! Çöplüğe döndü

D-100 Karayolu ile Avcılar-Esenyurt bağlantı yolunun ortasında bulunan, 16'ncı yüzyılda 'ın yaptığı az sayıdaki köprülerden biri olan, günümüzde kullanılmayan köprü, kesme taşlarla 74 metre uzunluğunda ve yaklaşık 6 metre 20 santim genişliğinde.

Mimar Sinan'ın yaptığı köprü içler acısı halde! Çöplüğe döndü

Bölgede yükselen dev binaların yemen yanında 3 büyük gözün yer aldığı köprünün altında üzerinde sürekli sivrisineklerin uçtuğu, pis kokan simsiyah renkte su bulunurken, çevresi de çöplüğe dönmüş durumda.

Mimar Sinan'ın yaptığı köprü içler acısı halde! Çöplüğe döndü

Sanayi tesislerinden bu köprünün altına kadar atık sular geldiği bildirilirken, kanalizasyonu andıran koku, buradan geçenleri de rahatsız ediyor.

Mimar Sinan'ın yaptığı köprü içler acısı halde! Çöplüğe döndü

İki kıyısında bulunan bataklığı andıran otluk alanda içki şişelerinden, hafriyat atıklarına, futbol toplarına, ahşap kaplamalara kadar her türlü katı atık bulunuyor.

Mimar Sinan'ın yaptığı köprü içler acısı halde! Çöplüğe döndü

Köprününün bugünkü durumuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Mevlüt Yılmaz, "Buradan geçerken çok pis kokuyor. Devamlı böyle. Yazın çok kötü durumda.

Mimar Sinan'ın yaptığı köprü içler acısı halde! Çöplüğe döndü

Fabrikaların atığı var, rüzgar iş yerlerine kadar geliyor. Bu kokunun tarihi eserin yanında ne işi var? Böyle olmaz" dedi.

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Mimar Sinan'ın yaptığı köprü içler acısı halde! Çöplüğe döndü
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