O hesabın gizemi çözüldü

Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos 2020 günü internet üzerinde herkese açık kaynaklarda yürütülen sanal devriye faaliyetleri esnasında sosyal medyada kucağında bebeği ile çektirdiği uygunsuz fotoğrafları ve mesajları paylaşan bir kullanıcı ile karşılaştı.

Sosyal medyada da büyük tepki çeken ve vatandaşların genel ahlakını rahatsız eden instagram hesabının,

yabancı uyruklu bir kişinin adresinde bulunan fotoğraf paylaşımları kullanılarak sahte hesap oluşturulmak sureti ile yapıldığı tespit edildi.

Bu sahte hesaplardan paylaşılan müstehcen resimlerin instagramda gerçek hesap sahibinin yurt dışında bulunan bir bayan şahsa ait olduğu tespit edildi.

Sahte hesapları kullanan yöneten şahsın ise Gaziantep'te yaşayan Yunus E. olduğu tespit edildi.



Şahsın yapılan araştırmada Şehitkamil Organize Sanayi Sitesi'nde çalıştığı tespit edildi. Şüpheli iş yerne gidilmek suretiyle yakalanırken işlemleri yapılmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.