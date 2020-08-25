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O hesabın gizemi çözüldü

Kucağında bir bebek ile müstehcen fotoğraflar çekip paylaşım yapan ve bir kadına ait olduğu zannedilen hesabının gizemi çözüldü. Hesabı bir erkeğin yönettiği fotoğrafları paylaşılan kadının ise yurtdışında yaşadığı anlaşıldı. Sosyal medya hesabını yöneten Yunus E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 25.8.2020 23:12 Son Güncelleme: 25.8.2020 23:16 ABONE OL
O hesabın gizemi çözüldü

Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos 2020 günü internet üzerinde herkese açık kaynaklarda yürütülen sanal devriye faaliyetleri esnasında sosyal medyada kucağında bebeği ile çektirdiği uygunsuz fotoğrafları ve mesajları paylaşan bir kullanıcı ile karşılaştı.

Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı'ya bakanlıktan müdahale!

Sosyal medyada da büyük tepki çeken ve vatandaşların genel ahlakını rahatsız eden instagram hesabının,
yabancı uyruklu bir kişinin adresinde bulunan fotoğraf paylaşımları kullanılarak sahte hesap oluşturulmak sureti ile yapıldığı tespit edildi.

Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı'ya bakanlıktan müdahale!

Bu sahte hesaplardan paylaşılan müstehcen resimlerin instagramda gerçek hesap sahibinin yurt dışında bulunan bir bayan şahsa ait olduğu tespit edildi.

Sahte hesapları kullanan yöneten şahsın ise Gaziantep'te yaşayan Yunus E. olduğu tespit edildi.

Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı'ya bakanlıktan müdahale!
Şahsın yapılan araştırmada Şehitkamil Organize Sanayi Sitesi'nde çalıştığı tespit edildi. Şüpheli iş yerne gidilmek suretiyle yakalanırken işlemleri yapılmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı'ya bakanlıktan müdahale!

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O hesabın gizemi çözüldü
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