ÖSYM son dakika duyurmuştu: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 ünivresite sınavı ve tercih maratonunun tamamlanmasının ardından, gözler YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Yüzbinlerce üniversite adayı öğrenci, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorsunun yanıtını araştırırken, ÖSYM Başkanı'ndan son dakika açıklaması geldi. Peki, 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, konuya ilişkin tüm merak edilenler ve kayıt tarihleri ile belgeler hakkında detaylar...
ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.
İşte, 2020 YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Konuya ilişkin ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek önümüzdeki hafta sonuçların açıklanacağını söyledi.
"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."
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Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.
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