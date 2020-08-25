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son dakika duyurmuştu: açıklandı mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ile ilgili son dakika haberleri bu hafta yakından takip ediliyor. Başkanı tarafından geçtiğimi günlerde yapılan 'YKS açıklanma tarihi' duyurusunun ardından gözler bu haftaya çevrildi. Son olarak, yerleştirme sonuçları için kontrollerin yapıldığı duyurulmuştu. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? Bu başlık altında, ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen sınav sonrası "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 16:59 Son Güncelleme: 25.8.2020 16:59 ABONE OL
ÖSYM son dakika duyurmuştu: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 ünivresite sınavı ve tercih maratonunun tamamlanmasının ardından, gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Yüzbinlerce üniversite adayı öğrenci, YKS ne zaman açıklanacak sorsunun yanıtını araştırırken, Başkanı'ndan son dakika açıklaması geldi. Peki, 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, konuya ilişkin tüm merak edilenler ve kayıt tarihleri ile belgeler hakkında detaylar...

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından 2020 tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

İşte, 2020 YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;

ÖSYM son dakika duyurmuştu: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Konuya ilişkin Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek önümüzdeki hafta sonuçların açıklanacağını söyledi.

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020- yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

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ÖSYM son dakika duyurmuştu: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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ÖSYM son dakika duyurmuştu: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 6 Ağustos'ta açıklandı. ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.

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ÖSYM son dakika duyurmuştu: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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