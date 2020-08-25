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Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

’in Menderes ilçesinde (37), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 18:58 Son Güncelleme: 25.8.2020 19:03 ABONE OL
Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

'in Menderes ilçesinde (37), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı kameraya yansıdı.

Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kaza, 13.00 sıralarında -Gümüldür karayolunda meydana geldi. Menderes yönüne giden E.G. idaresindeki , yolun karşısına geçmek isteyen 'a çarptı.

Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aydın'ın yolun karşısına geçmek isterken çarpan otomobille yere düştüğü anlar yer aldı.

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Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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