Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı.