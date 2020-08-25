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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın gecesi!

Bu sene mutlak şampiyonluk ve şampiyonlar liginde gruplara kalma hedefiyle sezona başlayan 'ta ilk hedef maçı! PAOK Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverler maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta isimleri listeye dahil edilen Mensah, Nsakala ve Larin'in performansları büyük merak konusu. İşte Beşiktaş PAOK maçının yayın kanalı...

Giriş Tarihi: 25.8.2020 09:27 ABONE OL
PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın gecesi!

Geçen sezon Abdullah Avcı'dan sonra göreve gelen Sergen Yalçın, takımla birlikte yakaladığı uyumla birlikte başarılı bir sezonu geride bıraktı. Sezonu üçüncü bitiren Beşiktaş, Trabzonspor'un Avrupa cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazandı. Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hedefler avantajı bir skor alıp Türkiye'ye dönmek... PAOK Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda yayınlanacak? İşte iki takımdan son bilgiler...

SON DAKİKA: SERGEN YALÇIN'DAN LARİN SÜRPRİZİ! PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Toumba Stadyumu'nda oynanacak maç bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Kritik mücadele şifresiz bir şekilde Kanal D'de yayınlanacak. Karşılaşmayı Daniele Doveri yönetecek.

Beşiktaş, zorlu PAOK deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Selanik'e gitti. Kritik karşılaşmada Nsakala, Mensah ve Larin'in performansları merak ediliyor.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

PAOK

REY, RODRİGO, VARELA, INGASON, GİANNOULİS, ESİTİ, EL KADDOURİ, PELKAS, LEO JABA, KİMNİOS, AKPOM

BEŞİKTAŞ

ERSİN, LENS, WELİNTON, VİDA, NSAKALA, ATİBA, OĞUZHAN, MENSAH, BOYD, N'KOUDOU, LARİN

BEŞİKTAŞ ELERSE 3. TURA ELENİRSE UEFA'YA GİDECEK

Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.


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PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın gecesi!
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