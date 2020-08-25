PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın gecesi!

Geçen sezon Abdullah Avcı'dan sonra göreve gelen Sergen Yalçın, takımla birlikte yakaladığı uyumla birlikte başarılı bir sezonu geride bıraktı. Sezonu üçüncü bitiren Beşiktaş, Trabzonspor'un Avrupa cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazandı. Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hedefler avantajı bir skor alıp Türkiye'ye dönmek... PAOK Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda yayınlanacak? İşte iki takımdan son bilgiler...

SON DAKİKA: SERGEN YALÇIN'DAN LARİN SÜRPRİZİ! PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?