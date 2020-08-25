PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın gecesi!

Geçen sezon Abdullah Avcı'dan sonra göreve gelen Sergen Yalçın, takımla birlikte yakaladığı uyumla birlikte başarılı bir sezonu geride bıraktı. Sezonu üçüncü bitiren Beşiktaş, Trabzonspor'un Avrupa cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazandı. Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hedefler avantajı bir skor alıp Türkiye'ye dönmek... PAOK Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda yayınlanacak? İşte iki takımdan son bilgiler...
Toumba Stadyumu'nda oynanacak maç bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Kritik mücadele şifresiz bir şekilde Kanal D'de yayınlanacak. Karşılaşmayı Daniele Doveri yönetecek.
Beşiktaş, zorlu PAOK deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Selanik'e gitti. Kritik karşılaşmada Nsakala, Mensah ve Larin'in performansları merak ediliyor.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER
PAOK
REY, RODRİGO, VARELA, INGASON, GİANNOULİS, ESİTİ, EL KADDOURİ, PELKAS, LEO JABA, KİMNİOS, AKPOM
BEŞİKTAŞ
ERSİN, LENS, WELİNTON, VİDA, NSAKALA, ATİBA, OĞUZHAN, MENSAH, BOYD, N'KOUDOU, LARİN
BEŞİKTAŞ ELERSE 3. TURA ELENİRSE UEFA'YA GİDECEK
Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.