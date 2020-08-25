Parkta oynayan kız çocuklarını kaçırmak isterken yakalandı

İstanbul Eyüp'te çocuklara sapıklık yapan bir kişi çevrede bulunan vatandaşların sayesinde polise yakalandı. Aileleriyle birlikte parkta oyun oynayan kız çocuklarına musallat olan yabancı uyruklu bir kişi 3 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alarak kaçırmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ, POLİS GÖZALTINA ALDI

Küçük çocuğun annesi durumu fark edince telaşa kapılan sapık, yolun karşısına geçerek bu kez 9 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Bu mağduru kolundan tutup sürükledi. Kız çocuğunun annesi çevreden yardım isteyerek sapığa engel olurken olay yerine gelen emniyet güçleri sapığı gözaltına aldı.

"TECAVÜZ ETMEK İÇİN KAÇIRMAYA ÇALIŞTIM"

Emniyette ifadesine başvurulan sapık, olayda iki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığını, önce 3 yaşındaki kız çocuğunun yanına gittiğini daha sonra 9 yaşındaki kız çocuğunu kolundan tutarak tecavüz etmek için kaçırmaya çalıştığını itiraf etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul adliyesinde nöbetçi sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen çocuk sapığı burada avukatı olmadan konuşmak istemedi. Mahkeme emniyette suçunu itiraf eden sapığı tutuklayarak cezaevine gönderirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.