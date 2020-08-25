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Parkta oynayan kız çocuklarını kaçırmak isterken yakalandı

Eyüp’te yabancı uyruklu bir kişi önce annesinin yanında bulunan 3 yaşındaki bir çocuğu kucağına alarak kaçırmaya çalıştı daha sonra yolun karşısına geçerek 9 yaşındaki bir kız çocuğunu önce taciz etti sonra onunda kaçırmaya çalıştı. Yaşanan durum polise aktarılınca gözaltına alınan sapık, küçük kız çocuğuna tecavüz etmek için kaçırmaya çalıştığını itiraf etti. İfadenin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan sapık tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 25.8.2020 10:56 Son Güncelleme: 25.8.2020 11:04 ABONE OL
Parkta oynayan kız çocuklarını kaçırmak isterken yakalandı

İstanbul Eyüp'te çocuklara sapıklık yapan bir kişi çevrede bulunan vatandaşların sayesinde polise yakalandı. Aileleriyle birlikte parkta oyun oynayan kız çocuklarına musallat olan yabancı uyruklu bir kişi 3 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alarak kaçırmaya çalıştı.

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Küçük çocuğun annesi durumu fark edince telaşa kapılan sapık, yolun karşısına geçerek bu kez 9 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Bu mağduru kolundan tutup sürükledi. Kız çocuğunun annesi çevreden yardım isteyerek sapığa engel olurken olay yerine gelen emniyet güçleri sapığı gözaltına aldı.

"TECAVÜZ ETMEK İÇİN KAÇIRMAYA ÇALIŞTIM"

Emniyette ifadesine başvurulan sapık, olayda iki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığını, önce 3 yaşındaki kız çocuğunun yanına gittiğini daha sonra 9 yaşındaki kız çocuğunu kolundan tutarak tecavüz etmek için kaçırmaya çalıştığını itiraf etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul adliyesinde nöbetçi sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen çocuk sapığı burada avukatı olmadan konuşmak istemedi. Mahkeme emniyette suçunu itiraf eden sapığı tutuklayarak cezaevine gönderirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Parkta oynayan kız çocuklarını kaçırmak isterken yakalandı
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