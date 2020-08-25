Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Protez bacaklarıyla namaz kıldı

Protez bacaklarıyla namaz kıldı

Giriş Tarihi: 25.8.2020 ABONE OL
Protez bacaklarıyla namaz kıldı
Ayasofya Camisi'nde, protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü izleyenleri duygulandırdı. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ilgisi devam ediyor. Ayasofya Camisi'nde namaz kılmanın heyecanını yaşayan bir genç görenleri duygulandırdı. Gencin, protez ayaklarıyla namaz kıldığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüye sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Bazı vatandaşlar, "Kimilerinin sadece fotoğraf çekmek için geldiği Ayasofya'da muazzam bir güzelliğe şahit olduk" derken bazıları da "İman varsa imkan da vardır. Allah kabul etsin güzel insan" yorumunda bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Protez bacaklarıyla namaz kıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA