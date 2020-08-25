Protez bacaklarıyla namaz kıldı

AyasofyaCamisi'nde, protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü izleyenleri duygulandırdı. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ilgisi devam ediyor. Ayasofya Camisi'nde namaz kılmanın heyecanını yaşayan bir genç görenleri duygulandırdı. Gencin, protez ayaklarıyla namaz kıldığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüye sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Bazı vatandaşlar, "Kimilerinin sadece fotoğraf çekmek için geldiği Ayasofya'da muazzam bir güzelliğe şahit olduk" derken bazıları da "İman varsa imkan da vardır. Allah kabul etsin güzel insan" yorumunda bulundu.