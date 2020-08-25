Sebzeli Wonton Çorbası tarifi: Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef son bölümde yarışmacılardan Sebzeli Wonton Çorbası yapılması istendi. Uzakdoğu lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam Sebzeli Wonton Çorbası ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli pilav tarifleri arayanlar için Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Sebzeli Wonton Çorbası tarifi ve malzemeleri
Uzak doğu lezzetleri arasında yer alan Sebzeli Wonton Çorbası tarifi ve yapılışı şu şekilde,
-100 gram kıyma
-1 adet taze soğan
-1 adet kuru soğan
-1 çorba kaşığı soya sosu
-1 çorba kaşığı susam yağı
-1 çay kaşığı toz zencefil
-Tuz
-Karabiber
Hamuru İçin:
-Yeteri kadar un (kulak memesi kıvamında olana kadar)
-1 su bardağı su
-1/2 tatlı kaşığı tuz
Üzeri İçin:
-1 adet taze soğan
-1 çorba kaşığı susam yağı
Önce hamur malzemesiyle serte yakın bir hamur hazırlanır, yarım saat dinlendirilir. İç malzemesi karıştırılır. Dinlenen hamur, merdaneyle servis tabağı kadar açılır. 3*3 santimlik kareler kesilir. Karelerin ortasına yeteri kadar iç bırakılır. Önce üçgen olarak katlanır, bastırılır. Sonra rulo yapılır. Tencereye 4 su bardağı kadar su konur. İçine 1 tatlı kaşığı şeker eklenir. Kaynama noktasına gelince hazırlanan hamurlar atılır. 10 dakika kadar haşlanır. Suyuyla birlikte kaseye hamurlar konur. Üzerine bir miktar susam yağı ve ince kıyılmış taze soğan konur.