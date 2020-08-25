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tarifi: Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Televizyon ekranlarının lezzet yarışması Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Son dönemlerde revaçta olan tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan Çin mutfağı menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Uzakdoğu mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sizlerle…

Giriş Tarihi: 25.8.2020 21:47 Son Güncelleme: 25.8.2020 21:51 ABONE OL
Sebzeli Wonton Çorbası tarifi: Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef son bölümde yarışmacılardan yapılması istendi. Uzakdoğu lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam Sebzeli Wonton Çorbası ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli pilav tarifleri arayanlar için Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte ve malzemeleri

SEBZELİ WONTON ÇORBASI NASIL YAPILIR? SEBZELİ WONTON ÇORBASI TARİFİ

Uzak doğu lezzetleri arasında yer alan Sebzeli Wonton Çorbası tarifi ve yapılışı şu şekilde,

Sebzeli Wonton Çorbası tarifi: Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

SEBZELİ WONTON ÇORBASI MALZEMELERİ:

-100 gram kıyma

-1 adet taze soğan

-1 adet kuru soğan

-1 çorba kaşığı soya sosu

-1 çorba kaşığı susam yağı

-1 çay kaşığı toz zencefil

-Tuz

-Karabiber

Hamuru İçin:

-Yeteri kadar un (kulak memesi kıvamında olana kadar)

-1 su bardağı su

-1/2 tatlı kaşığı tuz

Üzeri İçin:

-1 adet taze soğan

-1 çorba kaşığı susam yağı

Sebzeli Wonton Çorbası tarifi: Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

SEBZELİ WONTON ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Önce hamur malzemesiyle serte yakın bir hamur hazırlanır, yarım saat dinlendirilir. İç malzemesi karıştırılır. Dinlenen hamur, merdaneyle servis tabağı kadar açılır. 3*3 santimlik kareler kesilir. Karelerin ortasına yeteri kadar iç bırakılır. Önce üçgen olarak katlanır, bastırılır. Sonra rulo yapılır. Tencereye 4 su bardağı kadar su konur. İçine 1 tatlı kaşığı şeker eklenir. Kaynama noktasına gelince hazırlanan hamurlar atılır. 10 dakika kadar haşlanır. Suyuyla birlikte kaseye hamurlar konur. Üzerine bir miktar susam yağı ve ince kıyılmış taze soğan konur.

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Sebzeli Wonton Çorbası tarifi: Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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