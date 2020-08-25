Sebzeli Wonton Çorbası tarifi: Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef son bölümde yarışmacılardan Sebzeli Wonton Çorbası yapılması istendi. Uzakdoğu lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam Sebzeli Wonton Çorbası ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli pilav tarifleri arayanlar için Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Sebzeli Wonton Çorbası tarifi ve malzemeleri

SEBZELİ WONTON ÇORBASI NASIL YAPILIR? SEBZELİ WONTON ÇORBASI TARİFİ

Uzak doğu lezzetleri arasında yer alan Sebzeli Wonton Çorbası tarifi ve yapılışı şu şekilde,