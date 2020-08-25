Şehit babasının teslimiyeti herkesi duygulandırdı

Namaz öncesinde mikrofondan alanı dolduran binlerce kişiye seslenen ve güçlükle konuşan şehit babası Kadir Tok, "Bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Çok acı bir olay. Rabbimden geldi, rabbime gidiyor. Verende O, alanda o, kime ne diyim?" ifadelerini kullandı.