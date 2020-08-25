Son dakika haberi: Düğünler yasaklandı mı? O şehirde düğün ve nişanlar için sınırlandırılma kararı alındı!

Anadolu Ajansı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Kayseri'de düğün, nişan, mevlit gibi kalabalık organizasyonların 2 saatle sınırlandırılması kararı alındı. Söz konusu açıklama valilik tarafından yapıldı. Bu gelişmelerden sonra vatandaşlar da düğünlerin erteleneceği ve yasaklanacağı konusunda bazı araştırmalar yapsa da güncel olarak öyle bir hazırlık söz konusu değil.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Kurul, salgınla mücadele kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 2 saati aşmamak suretiyle en geç saat 22.00'de tamamlanmasına karar verdi.