Son dakika haberi: Düğünler yasaklandı mı? O şehirde düğün ve nişanlar için sınırlandırılma kararı alındı!

Anadolu Ajansı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Kayseri'de düğün, nişan, mevlit gibi kalabalık organizasyonların 2 saatle sınırlandırılması kararı alındı. Söz konusu açıklama valilik tarafından yapıldı. Bu gelişmelerden sonra vatandaşlar da düğünlerin erteleneceği ve yasaklanacağı konusunda bazı araştırmalar yapsa da güncel olarak öyle bir hazırlık söz konusu değil.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Kurul, salgınla mücadele kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 2 saati aşmamak suretiyle en geç saat 22.00'de tamamlanmasına karar verdi.
Ayrıca etkinliklerde araç konvoyu oluşturulmasını yasaklayan kurul, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.
KIRIKKALE
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokakta yapılan düğün, kına, nişan, nikah, sünnet ve mevlit gibi toplu organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramları yasaklandı.
Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Kurul, toplum sağlığının korunması, maske kullanım süresinin artırılarak kişiler arası temasın azaltılması amacıyla il merkezi, ilçeler ve köylerde sokakta yapılan düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, mevlit gibi toplu organizasyonlarda 28 Ağustos itibarıyla yiyecek ve içecek ikramının kaldırılmasına karar verdi.
Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesini kararlaştıran kurul, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde karar aldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düğünlerin 3 saatle sınırlandırılmasına, içme suyu hariç her türlü yemek-içecek ikramının ise yasaklanmasına karar verildi.
Gelibolu ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Kılınçkaya Başkanlığında Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre, düğünlerin sadece 21.30-23.30 saatlerinde 3 saatle sınırlandırılmasına, içme suyu hariç her türlü yemek-içecek ikramının ise yasaklanmasına karar verildi.
Kararda ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın 12.08.2020 tarihli genelgesinin ardından, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Hastane randevusu olanlar ise yasaktan muaf tutuldu. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, nikah, nişan, gelin, alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere, 1. derece yakınlar hariç katılması da yasaklandı.