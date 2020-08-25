Son Dakika Haberi: Eskort hesabında fotoğrafını görünce şok geçirdi! Genç kadınların kâbusu oldu…

Mersin'de 7 genç kadının yaşamını kâbusa çeviren sosyal medya tacizcisinin yaptıkları şoke etti. Bir kısmı halen üniversite okuyan kadınların fotoğraflarını kullanarak eskort siteleri açan tacizci, sitelerden insanları dolandırdı. Yakalanmamak için ise onlarca farklı numara kullandı. Yaşadıkları sıkıntılardan kurtulamayan kadınlar soluğu karakolda aldı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ESKORT HESABINDA FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE…

Sosyal medya hesapları üzerinden ürün satışı yapan K. V. (21), Twitter hesabına gelen bir arkadaşlık isteği ile durumu fark etti. K. V., arkadaşlık teklifinde bulunan hesabın profil fotoğrafını görünce ilk şoku geçirdi. Fotoğraf K. V.'ye aitti ve soy ismi kullanılarak bir eskort hesabı açılmıştı. İlk anda panikleyen K. V., arkadaşlık teklifinde bulunan hesabı hemen engelledi.