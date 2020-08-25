Son dakika haberi: Koronavirüslü hasta Kibarcan Çakmak dehşet saçmıştı! Bu kez de ağabeyi saldırdı

DARP EDİLEN DOKTOR: KOLLARIM BU HALE GELDİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, şiddete maruz kalan doktorun sosyal medyadaki mesajları şöyle: "Dün gece nöbetim sırasında 112 tarafından getirilen alkollü bir COVID+ hastanın şiddet, hakaret ve tehditlerine maruz kaldım. Kollarım ne yazık ki bu halde. Benimle başka bir hekim arkadaşım ve hemşiremiz de darp edildi. Olay sonrasında hasta yakını sözde özür dilemek için doktor odamıza izinsiz bir şekilde girdi. Önce küfretti, arkasından da 'Siz doktorsunuz işiniz bunlarla uğraşmak, abartmayın' dedi. Sağlık çalışanlarına şiddet nasıl da normalleşmiş!