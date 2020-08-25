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haberi: Koronavirüslü hasta dehşet saçmıştı! Bu kez de ağabeyi saldırdı

'da nedeniyle evinde karantinada olan , mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti. Dr. tarafından muayene edildi. Ancak alkollü olduğu gözlenen Çakmak, doktorun kendisiyle 'yeterince ilgilenmediğini' iddia ederek tartışmaya başladı ve darp etti. Şiddete maruz kalan doktor Seda Kenanoğlu bu kez önceki failin ağabeyinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldı.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 07:39 Son Güncelleme: 25.8.2020 07:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüslü hasta Kibarcan Çakmak dehşet saçmıştı! Bu kez de ağabeyi saldırdı

'BANA BAKMAK ZORUNDASIN'

"Bana bakmak zorundasın" diyerek üzerine yürüyen Çakmak'ı, Dr. Kenanoğlu pozitif vaka olmasından dolayı "Bana yaklaşma" diyerek uyardı.

Son dakika haberi: Koronavirüslü hasta Kibarcan Çakmak dehşet saçmıştı! Bu kez de ağabeyi saldırdı

Ancak doktorun kollarından tutarak sarsmaya devam eden Çakmak'a odaya giren diğer hekim müdahale etmeye çalıştı. Çıkan arbedede Dr. Kenanoğlu'nun yanı sıra diğer doktor ve bir hemşire de şiddete maruz kaldı.

Son dakika haberi: Koronavirüslü hasta Kibarcan Çakmak dehşet saçmıştı! Bu kez de ağabeyi saldırdı

KARANTİNAYA ALINDILAR

Doktorun şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Ancak Çakmak, COVID-19 teşhisli olduğu için gözaltı işlemi yapılamadı. Evinde karantina altında tutulmaya devam edilecek. Karantinanın ardından adli işlemler yürütülecek. Çakmak'a ayrıca idari para cezası da kesildi. Sağlıkçılar karantinaya alındı.

Son dakika haberi: Koronavirüslü hasta Kibarcan Çakmak dehşet saçmıştı! Bu kez de ağabeyi saldırdı

DARP EDİLEN DOKTOR: KOLLARIM BU HALE GELDİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, şiddete maruz kalan doktorun sosyal medyadaki mesajları şöyle: "Dün gece nöbetim sırasında 112 tarafından getirilen alkollü bir COVID+ hastanın şiddet, hakaret ve tehditlerine maruz kaldım. Kollarım ne yazık ki bu halde. Benimle başka bir hekim arkadaşım ve hemşiremiz de darp edildi. Olay sonrasında hasta yakını sözde özür dilemek için doktor odamıza izinsiz bir şekilde girdi. Önce küfretti, arkasından da 'Siz doktorsunuz işiniz bunlarla uğraşmak, abartmayın' dedi. Sağlık çalışanlarına şiddet nasıl da normalleşmiş!

Son dakika haberi: Koronavirüslü hasta Kibarcan Çakmak dehşet saçmıştı! Bu kez de ağabeyi saldırdı

ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

Kenanoğlu, görev yaptığı hastanede önceki gün COVID-19 karantinasında olan ve mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye gelen 'ın şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Bu kez Çakmak'ın ağabeyi Nejdet Çakmak bir kafede oturan doktorların yanına geldi ve kardeşine yönelik şikâyetlerini geri çekmelerini istedi.

Son dakika haberi: Koronavirüslü hasta Kibarcan Çakmak dehşet saçmıştı! Bu kez de ağabeyi saldırdı

Çıkan tartışmada hakaret ve küfürler savuran Çakmak, Kenanoğlu'nun yanındaki doktor arkadaşını darp etti. Bunun üzerine iki doktor hastaneye giderek rapor aldı ve Necdet Çakmak'tan şikâyetçi oldu. Doktor Kenanoğlu ve arkadaşı ifadelerinde tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

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Son dakika haberi: Koronavirüslü hasta Kibarcan Çakmak dehşet saçmıştı! Bu kez de ağabeyi saldırdı
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