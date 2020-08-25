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Son dakika: ’ta 2 köyde kaldırıldı

’ta, 2 köyde uygulanan sona erdi. Yaklaşık 14 gündür karantinada bulunan köylerde yasağın kalmasıyla birlikte normal yaşama da dönüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 09:17 ABONE OL
Son dakika: Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü ile Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünde uygulanan karantina sona erdi. Karantinanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlarda rahat nefes aldı. Karantina kalkan köylerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe ve şehir merkezine akın etti.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman Kozlu köyü ile Selim Bayburt köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır" denildi.
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Son dakika: Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı
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