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| 'daki olayında flaş gelişme! Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili iddialar...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki 'ın ölümü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yangın çıkan evde hayatını kaybettiği bilinirken aynı zamanda yangından önce mi öldüğü de iddialar arasında yerini alıyor. Programa başvuran baba Samet Kılıç'ın ardından anne ve yeni eşi Hami stüdyoda yerlerini alırken Gülüzar Amanet'in Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili iddiaları şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 25.8.2020 12:28 Son Güncelleme: 25.8.2020 12:33 ABONE OL
SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili iddialar...

'ın yangından önce mi yangında mı öldüğü ya da öldürüldüğü 'da araştırılıyor. Müge Anlı canlı yayında gelişmelerini aktarırken ve Hami'nin bulundukları yerde hırsızlık yaptıkları nedeniyle istenmedikleri komşuları tarafından iddia edilirken bir iddia da Gülüzar Amanet'in teyzesinden geldi!

ŞİAR KILIÇ NASIL ÖLDÜ?

Gülüzar Amanet'in teyzesi Sevim'in canlı yayındaki iddiaları şoke ederken, Hami'nin kendsiine tekme atıp boğazını sıktığını ifade etti. Aynı zamanda 9 bin TL değerindeki bileziğini Hami'nin aldığını da sözlerine eklerken "Hami, Şiar'ın kafasına odunla vurduğu için öldü" dediği de iddialar arasında yerini aldı.

SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili iddialar...

ŞİAR KILIÇ OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Beykoz'da doğup büyüyen anne Gülizar Amanet 2 yıl içerisinde birçok ev değiştirmiş ve bu ev değişimlerinde eski eşi Samet ile onun yeni sevgilisi Sedef de yer alıyor.

Şu an ise corona virüsü nedeniyle Sakarya'da yaşamaya devam eden aile kendisine yöneltilen suçları kabul etmezken 'ın nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Öte yandan annenin dengesiz ve çelişkili ifadeleri şüpheleri arttırıyor. Anne Gülizar Amanet bir bölümde Şiar çok sessiz sakin derken bir başka bölümde ise hiperaktif ve çok hareketli olduğundan bahsediyor.

Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın ölümünde son dakika gelişmesi! 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? | Video

SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili iddialar...

Anne Gülizar Amanet: "Kadın sığınma evinden çıktıktan sonra Şiar'a zeka testi yapıldı ve yüzde 74 zeka geriliği gözüküyor ama ilaç yazacağım onu kullanın" dedi diye doktorun ifadesini söyledi. Ancak baba annenin bu iddiaları karşısında tepki gösterdi ve annenin polise giderek çocuğunun zihinsel engelli olduğunu söylediğini ileri sürdü. Öte yandan mahalleli anneyi kötülerken babanın eli kolu dolu eve geldiğini ve annenin vicdansız olduğunu iddia ettiklerini söyledi.
Gülizar Amanet'in komşularından ise korkunç iddialar geldi:

Ayşe Ayan isimli komşu: "Şiar'a sürekli şiddet uyguluyorlardı" dedi.

"Cinayeti gizlemek için evi yakmış olabilirler" iddiası ise gündeme oturdu.

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SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili iddialar...
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