SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili iddialar...

Şiar Kılıç'ın yangından önce mi yangında mı öldüğü ya da öldürüldüğü Müge Anlı'da araştırılıyor. Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmelerini aktarırken Gülüzar Amanet ve Hami'nin bulundukları yerde hırsızlık yaptıkları nedeniyle istenmedikleri komşuları tarafından iddia edilirken bir iddia da Gülüzar Amanet'in teyzesinden geldi!
Gülüzar Amanet'in teyzesi Sevim'in canlı yayındaki iddiaları şoke ederken, Hami'nin kendsiine tekme atıp boğazını sıktığını ifade etti. Aynı zamanda 9 bin TL değerindeki bileziğini Hami'nin aldığını da sözlerine eklerken "Hami, Şiar'ın kafasına odunla vurduğu için öldü" dediği de iddialar arasında yerini aldı.
ŞİAR KILIÇ OLAYINDA NE OLMUŞTU?
Beykoz'da doğup büyüyen anne Gülizar Amanet 2 yıl içerisinde birçok ev değiştirmiş ve bu ev değişimlerinde eski eşi Samet ile onun yeni sevgilisi Sedef de yer alıyor.
Şu an ise corona virüsü nedeniyle Sakarya'da yaşamaya devam eden aile kendisine yöneltilen suçları kabul etmezken Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Öte yandan annenin dengesiz ve çelişkili ifadeleri şüpheleri arttırıyor. Anne Gülizar Amanet bir bölümde Şiar çok sessiz sakin derken bir başka bölümde ise hiperaktif ve çok hareketli olduğundan bahsediyor.
Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın ölümünde son dakika gelişmesi! 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? | Video
Anne Gülizar Amanet: "Kadın sığınma evinden çıktıktan sonra Şiar'a zeka testi yapıldı ve yüzde 74 zeka geriliği gözüküyor ama ilaç yazacağım onu kullanın" dedi diye doktorun ifadesini söyledi. Ancak baba annenin bu iddiaları karşısında tepki gösterdi ve annenin polise giderek çocuğunun zihinsel engelli olduğunu söylediğini ileri sürdü. Öte yandan mahalleli anneyi kötülerken babanın eli kolu dolu eve geldiğini ve annenin vicdansız olduğunu iddia ettiklerini söyledi.
Gülizar Amanet'in komşularından ise korkunç iddialar geldi:
Ayşe Ayan isimli komşu: "Şiar'a sürekli şiddet uyguluyorlardı" dedi.
"Cinayeti gizlemek için evi yakmış olabilirler" iddiası ise gündeme oturdu.