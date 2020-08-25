SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili iddialar...

Şiar Kılıç'ın yangından önce mi yangında mı öldüğü ya da öldürüldüğü Müge Anlı'da araştırılıyor. Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmelerini aktarırken Gülüzar Amanet ve Hami'nin bulundukları yerde hırsızlık yaptıkları nedeniyle istenmedikleri komşuları tarafından iddia edilirken bir iddia da Gülüzar Amanet'in teyzesinden geldi!

ŞİAR KILIÇ NASIL ÖLDÜ?

Gülüzar Amanet'in teyzesi Sevim'in canlı yayındaki iddiaları şoke ederken, Hami'nin kendsiine tekme atıp boğazını sıktığını ifade etti. Aynı zamanda 9 bin TL değerindeki bileziğini Hami'nin aldığını da sözlerine eklerken "Hami, Şiar'ın kafasına odunla vurduğu için öldü" dediği de iddialar arasında yerini aldı.