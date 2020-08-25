Spotify kullanıcı adı değiştirme: Bilgisayardan ve telefondan Spotify kullanıcı adı nasıl değiştirilir?

Spotify 23 Nisan 2006 yılından bu yana Stokholm, İsveç merkezli Spotify AB bünyesindeki bir ekip tarafından kurulmuştur. Spotify şirketi Stardoll'un eski Baş Teknoloji Sorumlusu olan Daniel Ek ve TradeDoubler'ın kurucu ortağı Martin Lorentzon tarafından kurulumu yapılarak tüm dünyaya yayılması sağlanmıştır.

Spotify uygulaması bir müzik veri akışı ve podcast servisi olarak hizmet vermektedir. Ayrıca bu uygulamanın aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş olan tüm müzikleri sınırsızca dinlenmesine olanak vermektedir. Ayrıca Spotify Premium'a yükselterek de sizler için olan hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Bu uygulama ile;

Haftalık keşif, yeni müzik radarları ve Daily Mix gibi kişiselleştirilmiş özelliklerden öneri almanıza yardımcı olur. Kendi müzik tarzınıza göre, müzik koleksiyonları oluşturabilir, arkadaşlarınızın veya sevdiğiniz sanatçıların müzik zevklerini görebilir ve de kendinize özel radyo istasyonları oluşturabilirsiniz. Spotify uygulaması hakkında en sık gündeme gelen konulardan biriside Spotify kullanıcı adı nerde yazılı olduğudur. Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Bilgisayarda Spotify kullanıcı adı değiştirme nasıl olur? İşte detaylar.

SPOTİFY KULLANICI ADI NEREDE YAZILI?

Dünya genelinde yaygın bir popüler uygulama olan Spotify milyonlarca şarkıya anında erişebilmenizi sağlayan bir dijital müzik ve video aktarma hizmetidir. Spotify hesabı olan kişiler tarafından kullanıcı adının nerede yazıldığını merak etmektedirler. Spotify 'da kullanıcı adınız bilgilerinizin bulunduğu hesap ayarları bölümünde bulunmaktadır. Uygulamayı açtıktan sonra sağ üst köşede adınız yazdığı alanda bulunan ters üçgen şeklinden kullanıcı adınızın ayarlarınıza erişebilirsiniz.

SPOTİFY KULLANICI ADI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Spotify kullanıcı adı değiştirme şu şekildedir;

•Öncelikle yapmanız gereken cep telefonumuzdan Spotify uygulamasına giriniz.

•Daha sonra yukarıda sağ köşede bulunan "Ayarlar" seçeneğine basınız.

•Ardından buradan aşağıda yazan "Sosyal" kısmına tıklayın.

•Bu seçeneğe tıkladıktan sonra karşınıza çıkan "Facebook'a Bağlan" bölümüne basarak Spotify uygulamamızı Facebook'a bağlayınız. Son aşama ise yapmış olduğunuz bu işlem sizin Spotify uygulamasında görünen adınızı değiştirmeyi sağlamaya yardımcı olacaktır.

BİLGİSAYARDA SPOTİFY KULLANICI ADI DEĞİŞTİRME

Evinizde bulunan bilgisayarınızdan Spotify kullanıcı adınızı değiştirmek isteyen kişiler için şunu önerebiliriz; İlk önce masaüstünden uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan Spotify kullanıcı adına tıklayınız. Daha sonra imleci mevcut profil resminin üstüne getir ve Değiştir'e tıklayın. Bu şekilde kullanıcı adınızı değiştirmiş olursunuz.

Spotify hesap silme: Spotify hesabı nasıl silinir?