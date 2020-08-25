Süper Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 25 Ağustos 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango Online ile yeni dönemde internet üzerinden de oynanabilen şans oyununa ilgi giderek artıyor. Geçtiğimiz haftalarda tüm rakamları doğru bilen talihli bir kişinin çıkmaması nedeniyle büyük ödül bu akşam gerçekleştirilecek çekilişe devretti. Süper Loto'nun ikramiyesi 30 Milyon TL'ye yükseldi. Bugün binlerce kişi kuponlarını oluşturmaya devam ederken, Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama motoru bu başlık altında yer alıyor. İşte 25 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

25 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun büyük ikramiyesini yeni dönemde henüz kazanan bire talihli çıkmadı. 30 Milyon TL'ye kadar yükselen dev ödüle sahip olabilmek için binlerce kişi kuponlarını oluşturarak geri sayıma başladı.