Süper Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 25 Ağustos 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango Online ile yeni dönemde internet üzerinden de oynanabilen şans oyununa ilgi giderek artıyor. Geçtiğimiz haftalarda tüm rakamları doğru bilen talihli bir kişinin çıkmaması nedeniyle büyük ödül bu akşam gerçekleştirilecek çekilişe devretti. Süper Loto'nun ikramiyesi 30 Milyon TL'ye yükseldi. Bugün binlerce kişi kuponlarını oluşturmaya devam ederken, Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama motoru bu başlık altında yer alıyor. İşte 25 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!
Süper Loto'nun büyük ikramiyesini yeni dönemde henüz kazanan bire talihli çıkmadı. 30 Milyon TL'ye kadar yükselen dev ödüle sahip olabilmek için binlerce kişi kuponlarını oluşturarak geri sayıma başladı.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA?
Süper Loto'nun 25 Ağustos çekilişi 21:30 gerçekleştirilecek. Çekilişin hemen ardından kazandıran numaraları buradan öğrenebilirsiniz.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER VAR?
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.