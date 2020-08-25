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Tartıştığı erkek arkadaşı direksiyonu kırınca yaptılar

’ün Safranbolu ilçesinde iddiaya göre tartıştığı kız arkadaşının kullandığı aracın direksiyonunu kıran genç kazaya neden oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 06:22 ABONE OL
Tartıştığı erkek arkadaşı direksiyonu kırınca kaza yaptılar
Edinilen bilgiye göre kaza Safranbolu-Karabük karayolunda meydana geldi. Betül Ç. idaresindeki 78 BE 636 plakalı otomobil Adnan Menderes Bulvarı'ndan Karabük istikametine seyir halinde iken kontrolden çıkıp trafik levhasına çarparak karşı şeride geçti. Şans eseri karşı istikametten başka bir aracın gelmemesi faciayı engelledi. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Emirhan Y. hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücünün tedavisi ayakta tamamlanırken, diğer yaralı Emirhan Y. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yaptıktan sonra korku içerisinde kalan kadın sürücünün, seyir halindeyken tartışmaya başladığı erkek arkadaşının bir anlık sinirle direksiyonu çevirdiğini söylediği iddia edildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Tartıştığı erkek arkadaşı direksiyonu kırınca kaza yaptılar
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