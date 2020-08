Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları BURADA! 25 Ağustos 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

STRES BİZİ MUTSUZ EDİYOR

Pandemisiyle ve kısıtlamalarıyla yine keskin bir süreç başlarken, zor virajları sağlığımızın kıymetini daha iyi bilerek alacağız. Peki günde ne kadar su içtiğimizin, içtiğimiz suyun pH dengesinin ne kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? Aslında rutine binen fakat farkında olmadığımız alışkanlıklarımızla, vücudumuza verdiğimiz hasarlara karşı bilinçli miyiz? Mutlu ve uzun bir hayatın sırrı günlük hayatta yapılacak ufak değişikliklerde saklı…

SAĞLIKLI BEDEN VE ZIHIN

Bedenimize duyduğumuz saygı, zihinsel anlamda da bizi iyileştiriyor. Gündelik hayatın kargaşasıyla vücudumuzda biriken stres bizleri daha mutsuz ve depresif olmaya itebiliyor. Sabah uyandığımızda hissettiğimiz yorgunluk, ansızın gelen ağlama krizleri, etrafımıza karşı daha sabırsız davranıp kırdığımız kalpler; aslında bedenimizin ne kadar yorgun olduğunu bize göstermeye çalışıyor. Sağlıklı bir bedene sahip olmak, mutlu bir ömür demektir. Normal hayatımızda yaşadığımız samimi dakikalar ve yakın fiziksel aktiviteler artık sağlığımız için hayati bir şekilde önemli. Her ne kadar düğünlere ve nikahlara ara vermesek de en azından bu gibi alanlarda fiziksel mesafemizi korumak zorundayız. Bizi zorlayan her türlü durumdan çıkmalıyız. Sağlığımızı hiçe saymak, geleceğimizi de hiçe saymak demektir. Günümüzün en sık sorunlarından biri sağlıksız beslenme. Öyle ki, bebeklikten yaşlılık dönemine kadar her yaş grubundaki bireyin problemi haline geliyor. Hazır beslenmenin oldukça revaçta olduğu çağımızda, obezite ve buna bağlı hastalıkların ortaya çıkması da bu noktada kaçınılmaz bir hale geliyor. En önemli öğünlerden biri olan kahvaltıyı kaçırmamalı, mümkünse öğün saatlerimizi bir düzene oturtmalıyız. Vücudun ihtiyacı olan besin gruplarını atlamadığımız ve doktor kontrolüyle hazırlanan bir diyet listesiyle düzenli hale getirilen beslenme düzeni, zihinsel olarak da mutlu bireyler olmamızı sağlayacaktır. En kolayı ise en çok unuttuğumuz şey olan su içmek. Enerji seviyesinin yükselmesinden sindirim sisteminin onarılmasına kadar tüm organların fonksiyonu için su içmeye ihtiyacımız var. İçtiğimiz suyun kalitesini ve pH değerini mutlaka araştırmalı ve plastik kaplardan su içmemeye özen göstermeliyiz.