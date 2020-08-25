Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları BURADA! 25 Ağustos 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Ağustos 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Ağustos 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Stres bizi mutsuz ediyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 AĞUSTOS 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Jüpiter karşıtlığıyla beraber yılın başından bu yana devam eden salgının aşısı için ülkeler sert refleksler gösterebilir. Birbirini yalanlayanları dinleyeceğiz. 19 Haziran 1964 doğumlu Boris Johnson'ın açıklamaları gündemi değiştirebilir