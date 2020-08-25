Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları BURADA! 25 Ağustos 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Ağustos 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Ağustos 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Stres bizi mutsuz ediyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Jüpiter karşıtlığıyla beraber yılın başından bu yana devam eden salgının aşısı için ülkeler sert refleksler gösterebilir. Birbirini yalanlayanları dinleyeceğiz. 19 Haziran 1964 doğumlu Boris Johnson'ın açıklamaları gündemi değiştirebilir
Koç: Güne yoğun iş temposuyla başlamak seni yorabilir. Kahve iyi gelebilir. Patronun önemli bir konu için seninle konuşmak isteyebilir.
Boğa: Önemli borçlarını azaltmak için çaba gösterdiğin bir gündesin. Bugün tanışabileceğin kişi senin için fırsat kapısı olabilir.
İkizler: Güvenilir görmediğin insanların eleştirileriyle çok fazla ilgilenmiyorsun. Kendini en iyi sen biliyorsun.
Yengeç: Uzun zaman önce konuştuğun bir arkadaşından haber almak seni mutlu ediyor. Bu haberle güne iyi başlıyorsun.
Aslan: Verilen sözlerin yerine getirilmemesi gerginlik yaratabilir. Kamuda çalışan bir Aslan burcuysan, üstünle kısa bir görüşme yapabilirsin.
Başak: Sağlık çalışanı bir Başak burcuysan bugün karşılaşacağın bir hasta ile anlaşamayabilirsin. Soğukkanlı olmak sana yarayacak.
Terazi: Güne bölgesel ağrılarla başlayabilirsin. Fizik tedavi gören bir Terazi burcuysan, fizik hareketlerini doğru yaptığından emin olmalısın.
Akrep: Ailenden biriyle anlaşmazlık yaşayabilirsin. Bunun büyümemesi için sakin kalman gerekiyor. Alışverişe çıkabilirsin.
Yay: Yalnız yaşayan bir Yay burcuysan, bir ev arkadaşı arayabilirsin. Yeni tanışacağın biri sana farklı bakış açıları kazandırabilir.
Oğlak: İnanmadığın hiçbir şeyin peşinden gitmek istemiyorsun. Hizmet sektöründe çalışan bir Oğlak burcuysan maaşına zam isteyebilirsin.
Kova: Günün genel anlamda sıkıcı geçebilir. Bu sıkıcılığı atmak için sevdiğin filmleri izleyip kitap okuyabilirsin.
Balık: Abinin yaşadığı bir sorun seni de üzebilir. Onun için elinden geleni yapmak isteyeceksin. Güvendiğin kişileri yanında istiyorsun.
STRES BİZİ MUTSUZ EDİYOR
Pandemisiyle ve kısıtlamalarıyla yine keskin bir süreç başlarken, zor virajları sağlığımızın kıymetini daha iyi bilerek alacağız. Peki günde ne kadar su içtiğimizin, içtiğimiz suyun pH dengesinin ne kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? Aslında rutine binen fakat farkında olmadığımız alışkanlıklarımızla, vücudumuza verdiğimiz hasarlara karşı bilinçli miyiz? Mutlu ve uzun bir hayatın sırrı günlük hayatta yapılacak ufak değişikliklerde saklı…
SAĞLIKLI BEDEN VE ZIHIN
Bedenimize duyduğumuz saygı, zihinsel anlamda da bizi iyileştiriyor. Gündelik hayatın kargaşasıyla vücudumuzda biriken stres bizleri daha mutsuz ve depresif olmaya itebiliyor. Sabah uyandığımızda hissettiğimiz yorgunluk, ansızın gelen ağlama krizleri, etrafımıza karşı daha sabırsız davranıp kırdığımız kalpler; aslında bedenimizin ne kadar yorgun olduğunu bize göstermeye çalışıyor. Sağlıklı bir bedene sahip olmak, mutlu bir ömür demektir. Normal hayatımızda yaşadığımız samimi dakikalar ve yakın fiziksel aktiviteler artık sağlığımız için hayati bir şekilde önemli. Her ne kadar düğünlere ve nikahlara ara vermesek de en azından bu gibi alanlarda fiziksel mesafemizi korumak zorundayız. Bizi zorlayan her türlü durumdan çıkmalıyız. Sağlığımızı hiçe saymak, geleceğimizi de hiçe saymak demektir. Günümüzün en sık sorunlarından biri sağlıksız beslenme. Öyle ki, bebeklikten yaşlılık dönemine kadar her yaş grubundaki bireyin problemi haline geliyor. Hazır beslenmenin oldukça revaçta olduğu çağımızda, obezite ve buna bağlı hastalıkların ortaya çıkması da bu noktada kaçınılmaz bir hale geliyor. En önemli öğünlerden biri olan kahvaltıyı kaçırmamalı, mümkünse öğün saatlerimizi bir düzene oturtmalıyız. Vücudun ihtiyacı olan besin gruplarını atlamadığımız ve doktor kontrolüyle hazırlanan bir diyet listesiyle düzenli hale getirilen beslenme düzeni, zihinsel olarak da mutlu bireyler olmamızı sağlayacaktır. En kolayı ise en çok unuttuğumuz şey olan su içmek. Enerji seviyesinin yükselmesinden sindirim sisteminin onarılmasına kadar tüm organların fonksiyonu için su içmeye ihtiyacımız var. İçtiğimiz suyun kalitesini ve pH değerini mutlaka araştırmalı ve plastik kaplardan su içmemeye özen göstermeliyiz.