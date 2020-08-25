VPN nedir, ne işe yarar? Ücretsiz VPN ağı nasıl kurulur?

Gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen internet, hemen her yerde kolaylıkla ulaşabileceğimiz ve milyonlarca bilgi içeriği ile hayatımızın vazgeçilmezi arasındadır.

İnternette alakalı en önemli şeylerden biri de VPN'dir. Virtual Private Network kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Bu ağ sistemi genellikle

şirketlerin şubeleri arasındaki iletişimi şifreleyerek güvenli iletişim sağlamaktadır. VPN ağı ile güvenliğinizi ve gizliliğinizi kontrol altına almakta ve erişim engeli bulunan sitelere kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlamaktadır. Bazı firmalar ücretsiz bir şekilde VPN hizmeti sunarken bazıları da ücretli VPN hizmeti sunmaktadır. Her VPN programının kendine özgü özellikleri mevcuttur. Bu özellikler genelde hız, çoklu bağlantı, güvenlik duvarları, ücretler, sunucu lokasyonları gibi daha birçok özellikleri ile hizmet sağlamaktadırlar. Bu anlamda genel olarak VPN hizmetinden çoğu kişi tarafından büyük bir talep ve yoğunluk bulunmaktadır. VPN nasıl çalışılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Ücretsiz VPN nasıl kurulur? İşte detaylar.

VPN NEDİR?

VPN ağı açılımı ile Virtual Private Network olarak bilinir. Bu ağ en temel anlamıyla internete başka bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı sağlayan bir hizmettir. VPN ağı dünya genelinde yaygın bir şekilde hizmet veren bir ağ sistemidir. Bu ağ kimilerine göre yasaklı sitelere girmenin bir yolu olarak bilinmekte fakat bu alanda hizmet etmek için tasarlanmamıştır. VPN Türkçe de Sanal Özel Ağ olarak adlandırılır. Bu ağın amacı VPN kullanıcısı olan kişinin, bulunmadığı bir noktadaki ağa erişebilme ve veri aktarımında bulunabilme özelliği bulunmaktadır.

VPN NASIL ÇALIŞILIR?

VPN ağı hakkında nasıl çalıştığını merak etmektedirler. VPN ağı çalışma mantığı oldukça basittir. Öncelikle masaüstü ya da mobil cihazınıza bir VPN programı kurduysanız bu cihazınızda sanal bir ağ bağdaştırıcısı oluşturduğunuz anlamına gelir. Bu sayede siz internete bu ağ bağdaştırıcısı üzerinden çıkmaktasınız. Bu özel ağ bağdaştırıcı size özel bir IP adresi tanımlamaya yardımcı olmaktadır. İnternetinize VPN üzerinden girdiğiniz zaman IP adresiniz size VPN servisi tarafından tanımlanan IP adresi olarak görünmektedir.

VPN AĞI NASIL KURULUR?

Dünya genelinde popüler bir ağ olan VPN kurulumu şu şekildedir:

Android'de VPN bağlantısı kurmak için öncelikle "Ayarlar- Diğer wifi ve ağ ayarları-VPN Ayarları" adımlarını takip ediniz. Daha sonra VPN Ağı ekle (Yeni VPN oluştur) bölümüne tıklayınız. Ardından firmanızdan öğrendiğiniz sunucu adını ekranda açılan sayfaya giriniz. Burada firmanızın kullandığı VPN türü PPTP, L2TP, IPSEC olabilmektedir. Bu şekilde VPN ağı kurulumunu yapmış olursunuz.

ÜCRETSİZ VPN NASIL KURULUR?

Ücretsiz bir şekilde sanal ağ olan VPN ağından faydalanabilirsiniz. İnternet üzerinden ücretsiz olan VPN indirebilirsiniz. Eğer ki VPN indirmenizdeki amaç sadece erişim engeli olan sitelere bağlanmak ise; internette bulunan ücretli veya ücretsiz VPN programlarını kullanarak amacınıza ulaşabilirsiniz. Bu ağlardan biride Opera isimli tarayıcının kendinden VPN'i olan bir sürümü de bulunur. Ücretsiz VPN'lerden birimi indirerek çalıştırdığınız takdirde erişebilirsiniz.

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