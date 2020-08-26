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arkadaşını bıçakladı

'ın Besni ilçesinde, arkadaşı tarafından çıkan tartışmada sırtından bıçaklanan . (11) tedavi altına alındı. Bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.K. yanında getirdiği bıçakla Tahir G.'yi sırtından bıçaklayarak kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 21:36 Son Güncelleme: 26.8.2020 21:37 ABONE OL
11 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı

'ın Besni ilçesinde, arkadaşı tarafından çıkan tartışmada sırtından bıçaklanan . (11) tedavi altına alındı. Bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.K. yanında getirdiği bıçakla Tahir G.'yi sırtından bıçaklayarak kaçtı.

11 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde aynı yaşta olan arkadaşlar İ.K. ile . arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

11 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.K. yanında getirdiği bıçakla .'yi sırtından bıçaklayarak kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri Tahir G.'yi, Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaçan I.K. ise yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü götürüldü.

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11 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı
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