26 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı?

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26 Ağustos yatan iller hangileri? hangi illerde yattı?

vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen 26 Ağustos hangileri? hangi illerde yattı?

Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:51 ABONE OL
26 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Eve bakım parası hangi illerde yattı?

sorgulama E Devlet üzerinden yapılacak olup ödemeyi alacak aileler tarafından araştırılıyor. Aynı zamanda SMS olarak da sorgulama işlemi yapabilecek olup 26 Ağustos hangileri? Eve bakım parası hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 26 AĞUSTOS 2020

Haberimizin içerisinden yatan iller ve detaylarına ulaşabilir, sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

26 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Eve bakım parası hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

26 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Eve bakım parası hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI 25 AĞUSTOS 2020 GÜNCEL LİSTE

Karabük
Aksaray
Zonguldak
Konya
Manisa
Şanlıurfa
Kars
Erzurum
Tekirdağ
İstanbul
Tokat
Çanakkale
Denizli
Samsun
Adana
Bursa
İzmir
Muş
Antalya
Balıkesir
Giresun
Bolu
Muğla
Afyonkarahisar
Ordu
Uşak
Diyarbakır
Bilecik
Mersin
Hatay
Osmaniye
Sakarya
Kayseri
Bayburt
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26 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı?
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