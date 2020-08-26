26 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı sorgulama E Devlet üzerinden yapılacak olup ödemeyi alacak aileler tarafından araştırılıyor. Aynı zamanda SMS olarak da sorgulama işlemi yapabilecek olup 26 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Eve bakım parası hangi illerde yattı?
Haberimizin içerisinden evde bakım parası yatan iller ve detaylarına ulaşabilir, sorgulama işlemi yapabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI 25 AĞUSTOS 2020 GÜNCEL LİSTE
Karabük
Aksaray
Zonguldak
Konya
Manisa
Şanlıurfa
Kars
Erzurum
Tekirdağ
İstanbul
Tokat
Çanakkale
Denizli
Samsun
Adana
Bursa
İzmir
Muş
Antalya
Balıkesir
Giresun
Bolu
Muğla
Afyonkarahisar
Ordu
Uşak
Diyarbakır
Bilecik
Mersin
Hatay
Osmaniye
Sakarya
Kayseri
Bayburt
Trabzon