Zafer Bayramı'na az bir zaman kala sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar resmi açıklamaları takip ederken aynı zamanda kısıtlamalara yönelik son gelişmelerin de takibini yapıyor. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı'ndan Zafer Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusuna ilişkin net bir açıklama geldi. Peki; 30 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddialarına ilişkin, "Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda Devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır" denildi.