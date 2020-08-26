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4 gündür haber alınamayan kadın

'ta Yalnız yaşayan 50 yaşındaki Nermin Coşkun'un yakınları, cumartesi gününden beri kendisinden haber alamadıkları için kadının evine gitti. Çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Coşkun'un hareketsiz yattığını gördü.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 19:41 ABONE OL
4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

'ta Yalnız yaşayan 50 yaşındaki Nermin Coşkun'un yakınları, cumartesi gününden beri kendisinden haber alamadıkları için kadının evine gitti. Çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Coşkun'un hareketsiz yattığını gördü.

4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Olay, nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nermin Coşkun'un yakınları, en son cumartesi günü görüştükleri ve o günden sonra bir daha haber alamadıkları kadının evine gitti ancak kapıyı açan olmadı.

4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Coşkun'un yakınları polisi arayarak yardım istedi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipleri Nermin Coşkun'u ölü olarak buldu. Kadının cumartesi günü öldüğü belirlenirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside ortaya çıkacağı belirtildi.

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4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
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